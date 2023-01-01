JetSend — это транзакционная система управления электронной почтой, призванная помочь предприятиям управлять, отправлять и отслеживать цифровые сообщения. С помощью JetSend разработчики могут интегрировать наш специальный API в ваши программные платформы и гарантировать доставку важных транзакционных сообщений вашим пользователям. Кроме того, JetSend может отслеживать аналитику доставки на персонализированной информационной панели, чтобы вы могли отслеживать эффективность важных транзакционных сообщений. Подходит для: JetSend ориентирован на технологические компании, которые хотят интегрировать надежную платформу транзакционного обмена сообщениями в свои приложения без необходимости создания собственной инфраструктуры. Обзор цен: Цены на JetSend начинаются с 8 долларов США в зависимости от использования в месяц. JetSend предлагает бесплатную пробную версию!

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Веб-сайт: jetsend.com

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