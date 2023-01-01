WebCatalog
IRL

IRL

irl.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IRL в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

IRL — это место для обмена сообщениями в социальных сетях! Следуйте за своими друзьями, присоединяйтесь к группам, которые вам интересны, и общайтесь! IRL заряжает вашу социальную жизнь! IRL — одно из лучших социальных приложений, доступное на всех ваших устройствах. Друзья – подписывайтесь на всех своих друзей в реале! Общайтесь с ними и узнавайте о событиях, которые им интересны. Используйте это, чтобы узнать, что вы, возможно, пропустили, и спланируйте, чем заняться! Группы. Создавайте группы по своим интересам и находите людей, которые разделяют ваши интересы. Заведите новых друзей или станьте ближе к тому, кого вы уже знаете. Группы могут быть публичными или частными, вы решаете, кто к ним присоединится. События. События, которые вы создаете и к которым присоединяетесь, добавляются в ваш календарь IRL, чтобы вы могли управлять своими загруженными днями. Создавайте мероприятия и приглашайте свои группы, упростите планирование клубов и мероприятий! Дни рождения в реале всегда веселее. Чат. Общайтесь в группах и событиях, создавайте опросы и отправляйте GIF-изображения! Общайтесь со своими клубами, друзьями, школьными группами или семьей. Поговорите с двумя или станьте частью международного чата! Больше общайтесь вместе. Узнайте, почему Apple назвала нас «Нашими фаворитами» в социальных сетях, и обновите свою жизнь уже сегодня ;)

Веб-сайт: irl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IRL, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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