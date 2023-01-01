Tellonym — это простой способ стать ближе к друзьям. Узнайте о них больше, посмотрите, о чем они говорят, и, наконец, узнайте их честное мнение. Как это работает? 1.) Поделитесь ссылкой на свой профиль с друзьями. 2.) Получайте сотни честных анонимных сообщений (сообщений). 3.) Создайте ответы в своем профиле и поделитесь ими с друзьями. 4.) Следуйте за своими друзьями и присоединяйтесь к общению. Твои друзья уже здесь. Присоединяйся сейчас!

Веб-сайт: info.tellonym.me

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