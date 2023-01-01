Простой способ присоединиться к приключениям друзей. Поделитесь планами. Поддерживать контакт. Откройте для себя коливинги. Mapmelon — это приложение для поддержания контакта с людьми, которых вы уже знаете. Наша главная цель — помочь пользователям быть в курсе локаций и коливингов своих друзей, чтобы они могли делиться больше моментами и вместе открывать для себя мир.

Веб-сайт: mapmelon.com

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