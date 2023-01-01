WebCatalog
Listly

Listly

list.ly

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Listly в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Списки в социальных сетях. Составляйте и публикуйте отличные списки в Listly и на своем веб-сайте. Listly — это самый простой способ создавать, курировать и публиковать. Делитесь своими интересами. Вовлекайте свою аудиторию. Сотрудничайте с друзьями

Веб-сайт: list.ly

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Listly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

OneUp

OneUp

oneupapp.io

Wikidot

Wikidot

wikidot.com

Omegle

Omegle

omegle.com

Moptu

Moptu

moptu.com

Zoho Show

Zoho Show


Juicer

Juicer

juicer.io

OnlyDomains

OnlyDomains

onlydomains.com

Zenkit To Do

Zenkit To Do


Repilot

Repilot

repilot.io

Supernotes

Supernotes


PostFlow

PostFlow

postflow.app

Vidon.ai

Vidon.ai

vidon.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности