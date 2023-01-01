Intend™ — это программное обеспечение для управления и взаимодействия с пациентами. Intend оптимизирует управление пациентами, взаимодействие, планирование, прием, проверку страховки, электронные рецепты, выставление счетов, интеграцию лабораторий, составление графиков, отчетность и последующее наблюдение.

Веб-сайт: intend.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Intend, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.