IMS India
myims.imsindia.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IMS India в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: imsindia.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IMS India, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Aspire Study
myaspirestudy.com
IFAS
ifasonline.com
Vidyamandir Classes
student.vidyamandir.com
Careerwill
web.careerwill.com
Testbook
testbook.com
StudyIQ
studyiq.com
Class24
class24.study
Competishun
web.compnadmin.com
Sankalp Bharat
sankalpbharat.com
MathonGo
learn.mathongo.com
Contriblearn
contriblearn.com
Fuzu
fuzu.com