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Gshow — развлекательный портал TV Globo. Здесь вы найдете краткое содержание сериалов, новости от знаменитостей, что происходит в наших реалиях и варьете, поучаствуете в опросах и голосованиях.

Веб-сайт: globo.com

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