Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Только на globo.com вы можете найти всю информацию о контенте и брендах Grupo Globo. Лучшая коллекция онлайн-видео о развлечениях, спорте и журналистике в Бразилии.

Веб-сайт: globo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением globo.com, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.