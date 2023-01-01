Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Последние новости из Бразилии и мира о политике, экономике, занятости, образовании, здравоохранении, окружающей среде, технологиях, науке, культуре и автомобилях. Видео из новостных программ TV Globo и GloboNews.

Веб-сайт: globo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением G1, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.