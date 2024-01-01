WebCatalog

Grunt

Grunt

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: grunt.pro

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Grunt в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создавайте слайды, как в PowerPoint Pro! Grunt — это незаменимая надстройка PowerPoint для всех, кто серьезно относится к созданию слайдов. Лучше слайды. Меньше работы!

Категории:

Productivity
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: grunt.pro

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Grunt, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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