Учите и учитесь лучше вместе. Научитесь поставлять программное обеспечение как профессионал.

Веб-сайт: education.github.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Github Education, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.