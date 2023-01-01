GovernorHub

Поддержка эффективного управления. Помогаем более чем 100 000 губернаторам, попечителям и служащим сосредоточиться на том, что важно: изменить ситуацию. Разработано управляющими для управляющих, которые хотят чувствовать уверенность в своей роли и работе своего совета(ов). Наши решения для управления помогут вам работать лучше, развивать свои навыки и подтверждать свои усилия.

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