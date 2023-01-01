Shortlyster Employer

Ускорьте процесс подбора персонала. Shortlyster — это интеллектуальная платформа оптимизации найма, которая с научной точки зрения быстро определяет кандидатов и компании, которые лучше всего подходят друг другу. Подбор и ранжирование кандидатов не только по техническим навыкам и опыту, но, что немаловажно, по культурным и поведенческим характеристикам. Shortlyster предоставляет менеджеру по найму идеальный список талантов, которые подходят для работы, команды и корпоративной культуры, чтобы создать успешное рабочее место.

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