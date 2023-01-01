WebCatalog
TalkingParents

TalkingParents

talkingparents.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TalkingParents в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Помогу вам сосредоточиться на самом важном. Быть рядом со своими детьми – высший приоритет. Основанная на идее взаимной подотчетности, TalkingParents стремится укрепить семейную гармонию за счет лучшего общения и прозрачности.

Веб-сайт: talkingparents.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TalkingParents, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

FellowshipOne

FellowshipOne

fellowshipone.com

Outpost

Outpost

outpost.co

Motion

Motion

usemotion.com

GovernorHub

GovernorHub

app.governorhub.com

TINYpulse

TINYpulse

tinypulse.com

Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

employerflexible.com

Storypark

Storypark

storypark.com

TeuxDeux

TeuxDeux


Procare

Procare

procaresoftware.com

MAPRO

MAPRO

mapro.io

Figstack

Figstack

figstack.com

Speakap

Speakap


    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности