GoToMeeting — это веб-сервис, созданный и продаваемый компанией LogMeIn. Это пакет программного обеспечения для онлайн-встреч, совместного использования рабочего стола и видеоконференций, который позволяет пользователю встречаться с другими пользователями компьютеров, клиентами, клиентами или коллегами через Интернет в режиме реального времени. В конце 2015 года Citrix объявила о планах выделить бизнес GoToMeeting в отдельную дочернюю компанию с рыночной стоимостью около 4 миллиардов долларов. В июле 2016 года Citrix и LogMeIn объявили о планах объединить семейство продуктов GoTo.

Веб-сайт: gotomeeting.com

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