WebCatalog

GoToMeeting

GoToMeeting

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: gotomeeting.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для GoToMeeting в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

GoToMeeting — это веб-сервис, созданный и продаваемый компанией LogMeIn. Это пакет программного обеспечения для онлайн-встреч, совместного использования рабочего стола и видеоконференций, который позволяет пользователю встречаться с другими пользователями компьютеров, клиентами, клиентами или коллегами через Интернет в режиме реального времени. В конце 2015 года Citrix объявила о планах выделить бизнес GoToMeeting в отдельную дочернюю компанию с рыночной стоимостью около 4 миллиардов долларов. В июле 2016 года Citrix и LogMeIn объявили о планах объединить семейство продуктов GoTo.

Веб-сайт: gotomeeting.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GoToMeeting, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

The Standard

The Standard

standard.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Whereby

Whereby

whereby.com

SpringCM

SpringCM

springcm.com

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

onsip

onsip

onsip.com

Jamboard

Jamboard

google.com

Vowel

Vowel

vowel.com

A Cloud Guru

A Cloud Guru

acloudguru.com

monday.com

monday.com

monday.com

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности