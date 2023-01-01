WebCatalog
Google Takeout

Google Takeout

takeout.google.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Google Takeout в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ваш аккаунт, ваши данные. Экспортируйте копию контента в свою учетную запись Google, чтобы создать ее резервную копию или использовать ее в сервисе за пределами Google.

Веб-сайт: takeout.google.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Google Takeout, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Google Vault

Google Vault


Google Analytics

Google Analytics

marketingplatform.google.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform


Google Drive

Google Drive

google.com

Google IssueTracker

Google IssueTracker


Google Account

Google Account


Google Trends

Google Trends

trends.google.com

Google Admin

Google Admin

admin.google.com

Google Voice

Google Voice

voice.google.com

Google Alerts

Google Alerts

google.com

Google AdSense

Google AdSense

google.com

Google Flights

Google Flights

google.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности