Google Merchant Center

Привлекайте больше клиентов и бесплатно демонстрируйте свои продукты в Google. Люди делают покупки в Google более миллиарда раз в день. Имея учетную запись Merchant Center, вы можете бесплатно добавлять свои товарные предложения в Google. Ваши объявления могут появляться, когда клиенты ищут товары, подобные вашему, в Google Поиске, на Картах, на YouTube и в других сервисах.

Веб-сайт: google.com

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