Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

GoBiz — суперприложение от Gojek для предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес. GoBiz можно загрузить на любое устройство Android.

Веб-сайт: gobiz.co.id

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GoBiz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.