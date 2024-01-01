Shipper Indonesia

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Shipper — логистический агрегатор в Индонезии, предоставляющий услуги доставки товаров по всей Индонезии и за границу, со свободным выбором почтовых расходов.

Веб-сайт: shipper.id

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