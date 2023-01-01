Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Super App SATU Kemenkeu — это трансформация e-kemenkeu, содержащая различные общие модули приложений, которые сотрудники могут использовать для повышения производительности повседневной работы.

Веб-сайт: kemenkeu.go.id

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