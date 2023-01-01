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Satu Kemenkeu

Satu Kemenkeu

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: kemenkeu.go.id

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Satu Kemenkeu в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Super App SATU Kemenkeu — это трансформация e-kemenkeu, содержащая различные общие модули приложений, которые сотрудники могут использовать для повышения производительности повседневной работы.

Веб-сайт: kemenkeu.go.id

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