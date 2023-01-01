Первый и единственный, который позволяет легко совершать операции с взаимными фондами, акциями и ETF одновременно на одной платформе, одном счете, одном платежном банке и одной отчетности. Просто войдите в систему один раз, и вы сможете сразу совершать транзакции без каких-либо проблем.

Веб-сайт: indopremier.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IPOTGO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.