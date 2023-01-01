Glossy — издание Digiday Media, в котором рассказывается о том, как технологии модернизируют индустрию моды и роскоши.

Веб-сайт: glossy.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Glossy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.