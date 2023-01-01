The Trend Spotter, основанный в 2012 году, является ведущим изданием о мужской и женской моде и образе жизни.

Веб-сайт: thetrendspotter.net

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