WebCatalog
NET-A-PORTER

NET-A-PORTER

net-a-porter.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для NET-A-PORTER в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Невероятная мода для невероятных женщин. Покупайте нашу коллекцию женской моды, красоты и образа жизни от более чем 800 ведущих мировых брендов в NET-A-PORTER.

Веб-сайт: net-a-porter.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NET-A-PORTER, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

HBX

HBX

hbx.com

Essence

Essence

essence.com

Kidizen

Kidizen

kidizen.com

Little Black Book

Little Black Book

lbb.in

Free People

Free People

freepeople.com

YesStyle

YesStyle

yesstyle.com

Next

Next

next.co.uk

Brax

Brax

brax.com

ShopHQ

ShopHQ

shophq.com

BEAUTY BAY

BEAUTY BAY

beautybay.com

Boots

Boots

boots.com

Refinery29

Refinery29

refinery29.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности