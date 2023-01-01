Используйте Gemoo, чтобы записать вас и ваш экран, чтобы прояснить свои мысли, организовать файлы видео и изображений визуально в виде интеллект-карты или календаря и отправить их в виде ссылки для улучшения вашего общения.

Веб-сайт: gemoo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gemoo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.