Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Gatego — это простая в использовании платформа управления воротами и дворами для трейлеров. Gatego позволяет отслеживать регистрации в режиме реального времени без необходимости инвентаризации. Интеллектуальное автозаполнение позволяет ускорить регистрацию с более точными данными.

Веб-сайт: gatego.io

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