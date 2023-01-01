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FourKites

FourKites

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Веб-сайт: fourkites.com

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Настоящая сквозная прозрачность с отслеживанием грузов в пути и на складе в режиме реального времени — и все это на одной комплексной платформе. Мы помогаем вам преобразовать ваш бизнес и сделать вашу верфь гибкой и взаимосвязанной частью вашей общей цепочки поставок. С FourKites вы получаете самую передовую систему управления двором (YMS). В отличие от традиционных решений по управлению складом, которые могут показать вам только то, что находится на вашем дворе, FourKites использует видимость в режиме реального времени грузов, находящихся в пути и на складе, чтобы предоставить вам непревзойденную гибкость и аналитическую информацию.

Веб-сайт: fourkites.com

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