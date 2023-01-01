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transloads.co

transloads.co

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Веб-сайт: transloads.co

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transloads.co — единая перегрузочная платформа, включающая в себя все необходимое для запуска, управления и развития вашего перегрузочного бизнеса. Управляйте двором, складом, контейнерным депо или сыпучими грузами на железнодорожных путях. transloads.co ™ предоставляет единственное специально разработанное SaaS-программное обеспечение для управления перегрузочной площадкой SaaS для малых и средних перегрузочных станций с железной дороги на грузовики. Наше облачное программное обеспечение для перегрузки разработано с учетом простоты использования и владения, поэтому клиенты могут сосредоточиться на управлении своим бизнесом, а не серверами. Программное обеспечение охватывает все области управления перегрузочным терминалом, включая: - управление учетными записями, - управление входящими и исходящими отгрузками, - отслеживание запасов, - контроль качества, - управление простоем, - выставление счетов и генерацию BOL, - управление отслеживанием, - управление настраиваемыми полями данных. , - отчетность и аналитика, - и многое другое. transloads.co не требует какого-либо специального оборудования и предлагает полнофункциональный портал менеджера на настольном компьютере, а также мобильный интерфейс для полевых бригад. Наша система управления складом предназначена для обработки различных товаров, включая габаритные и оптовые товары.

Веб-сайт: transloads.co

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