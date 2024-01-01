Gametize — это платформа геймификации и взаимодействия с сообществом для предприятий любого размера. Его предложения включают простую в использовании систему управления контентом с множеством функций, настраиваемые достижения и награды, многочисленные механизмы мотивации социального поведения, а также отчеты и аналитику.

Веб-сайт: gametize.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gametize, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.