Teedy — это легкая система управления документами, оснащенная всеми функциями, которые можно ожидать от больших дорогих решений, но при этом простая в использовании.

Веб-сайт: teedy.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Teedy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.