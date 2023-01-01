GameChanger Staff Portal

GameChanger — это последняя версия продукта GameChanger, который вы знаете и любите. Ведение счета, потоковое видео в реальном времени и управление командой — GameChanger — это одно приложение для каждой команды. Некоторые команды по бейсболу/софтболу все еще используют старую версию GC. Посоветуйтесь с тренером, чтобы скачать нужный.

Веб-сайт: gc.com

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