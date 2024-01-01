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FoxMetrics

FoxMetrics

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Веб-сайт: foxmetrics.com

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FoxMetrics is a marketing analytics and personalization software. It puts powerful conversion tools right at your fingertips. With the ability to collect detailed user data and profiles, segment the data, and trigger personalized messages across a number of channels (via built-in widgets), FoxMetrics doesn't just give you numbers and charts -- it lets you harness your analytics to impact your bottom line.

Категории:

Business
Программное обеспечение для персонализации

Веб-сайт: foxmetrics.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FoxMetrics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

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Litmus

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