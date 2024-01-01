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Альтернативы - FoxMetrics

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...

Duda

Duda

duda.co

Создавайте и продавайте веб-сайты с высокой конверсией в большом масштабе с помощью Duda Professional Website Builder. Начните бесплатную пробную версию сегодня.

Emma

Emma

myemma.com

Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.

Instapage

Instapage

instapage.com

Превратите клики по объявлениям в конверсии с помощью единственной платформы целевых страниц, предназначенной для создания, персонализации и оптимизации целевых страниц после клика в большом масштабе.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.

Iterable

Iterable

iterable.com

Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

Listrak

Listrak

listrak.com

Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Появилась полностью персонализированная программа продаж. Доставляйте актуальные рекламные сообщения за считанные секунды с помощью Regie.ai.

UserWise

UserWise

userwise.io

Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.

Appcues

Appcues

appcues.com

Регистрация пользователей — это только начало. Appcues дает командам, возглавляемым продуктом, возможность измерять и улучшать внедрение продуктов — без участия разработчика. Создать учетную запись, чтобы начать.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на основе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Лаванда помогает тысячам продавцов по всему миру быстрее писать лучшие электронные письма, получая больше положительных ответов за меньшее время. Оценка 4,9/5 на G2.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.

Persado

Persado

persado.com

Корпоративная языковая платформа Persado, созданная с помощью искусственного интеллекта, обеспечивает более эффективный контент более чем в 9 случаях из 10.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!

Xamtac

Xamtac

xamtac.com

Маркетинговая экосистема, сочетающая передовой искусственный интеллект с набором инструментов для повышения эффективности. Адаптированный к уникальному стилю и стилю вашего бренда, он оптимизирует многоканальные кампании, увеличивая охват. Возможности создания и организации ресурсов позволяют легко ...

Didomi

Didomi

didomi.io

Didomi помогает организациям реализовать отличный пользовательский интерфейс конфиденциальности, который уважает выбор и дает людям контроль над своими данными. Наши глобальные UX-решения для обеспечения конфиденциальности предназначены для решения сегодняшних проблем конфиденциальности данных и вкл...

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга на основе данных, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и ​​позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментированной аудитории и персонализированных автоматизированных ка...

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

Служба текстовых сообщений для бизнеса. PowerTextor — это соединитель SMS для Microsoft Dynamics 365 и Power Platform. Мы помогаем предприятиям развивать лучшие отношения со своими клиентами с помощью маркетинга текстовых сообщений и Microsoft Power Automate.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...

Lexer

Lexer

lexer.io

Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему пони...

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...

OptinMonster

OptinMonster

optinmonster.com

Конвертируйте и монетизируйте трафик вашего сайта Хватит терять посетителей! Мгновенно расширяйте свой список адресов электронной почты, получайте больше потенциальных клиентов и увеличивайте продажи с помощью самого мощного инструмента оптимизации конверсии №1 в мире.

Omneky

Omneky

omneky.com

Omneky использует самые современные технологии глубокого обучения для персонализации взаимодействия по всем цифровым каналам.

Moosend

Moosend

moosend.com

Самое простое программное обеспечение для электронного маркетинга и автоматизации. Moosend — это самое простое и современное решение для предоставления услуг электронного маркетинга и автоматизации, которые способствуют реальному росту доходов.

Userlist

Userlist

userlist.com

Электронная почта для маркетинга и жизненного цикла SaaS. Под одной крышей. Развивайте потенциальных клиентов SaaS, превращайте их в клиентов с помощью постоянно обновляющихся кампаний продаж, а затем плавно переходите к привлечению пользователей. Подключайте и привлекайте аккаунты компаний, а не от...

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect — это решение для A/B-тестирования и оптимизации, с помощью которого вы можете A/B-тестировать свои идеи, получать ценную информацию и персонализировать весь путь клиента.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.

Reelevant

Reelevant

try.reelevant.com

Reelevant — это первый движок маркетингового контента по требованию. Содержание — это причина, по которой люди взаимодействуют с вашим брендом. Мы предлагаем основанный на данных подход для создания контента по запросу, когда потребители его действительно видят. Наша платформа генерирует любые вариа...

Redfast

Redfast

redfast.com

Redfast — это ориентированная на намерения платформа рекомендаций для компаний, занимающихся взаимодействием. Redfast количественно оценивает и отслеживает использование услуг на индивидуальном уровне и использует различия в поведении отдельных лиц для предоставления целевых решений, которые приводя...

Raffle

Raffle

raffle.ai

Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, включа...

Cloudengage

Cloudengage

cloudengage.com

CloudEngage дает вам возможность создавать и развивать свое сообщество. Мы делаем это, создавая элегантные, масштабируемые, передовые и высоко персонализированные инструменты, которые позволяют вам общаться и предоставлять уникальный контент вашей аудитории. Видеочат с Chord Connect™ Наслаждайтесь в...

ChatDaddy

ChatDaddy

chatdaddy.tech

Повышайте эффективность маркетинга и улучшайте отношения с клиентами, предоставляя более персонализированный опыт вам и вашим клиентам.

ArtsAI

ArtsAI

artsai.com

Персонализация искусственного интеллекта ArtsAI — это сборка сообщений (CTV, видео, аудио, дисплеев, собственных и текстовых сообщений), которые наилучшим образом соответствуют человеку, получающему сообщение. Автоматическая кластеризация аудитории и когортный анализ ArtsAI определяет правильное соо...

Power Personas

Power Personas

powerpersonas.com

Power Personas — это платформа поведенческой сегментации и персонализации на базе искусственного интеллекта, которая позволяет легко создавать ICP и портреты покупателей, которые автоматически показывают вам, как согласовать ваш контент, обмен сообщениями и брендинг с вашими клиентами, что оказывает...

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtub...

BEYABLE

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE — это SaaS-платформа, которая помогает ритейлерам и брендам находить цифровые решения для увеличения конверсии, прибыли и удобства пользователей, концентрируясь на существующем трафике веб-сайтов. Благодаря искусственному интеллекту и нашему автоматизированному анализу пути клиента наши клие...

WhatCounts

WhatCounts

whatcounts.com

WhatCounts — это поставщик услуг электронной почты, который помогает вам отправлять то, что важно, с помощью потрясающей платформы и агентства с полным спектром услуг, обеспечивающего это. Мы сотрудничаем с компаниями, чтобы увеличить доход, используя наших опытных экспертов по электронной почте и с...

Movable Ink

Movable Ink

movableink.com

Movable Ink масштабирует персонализацию путем преобразования данных для автоматического создания наиболее актуального и актуального персонализированного творческого контента для каждого клиента в каждой точке взаимодействия. Платформа работает с технологиями доставки, которые сегодня используют марк...

ZoomMail

ZoomMail

zoommail.co.uk

Zoom Mail начал свою деятельность в 2017 году и был основан Дэвидом Хаззардом и Гэри Калладином. Дэвид работал в сфере электронного маркетинга последние 20 лет, предоставляя предприятиям преимущества технологий электронного маркетинга. Гэри набрался опыта в сфере продаж рекламы и перешел к совершенс...

Unless

Unless

unless.com

Миссия UNLESS — позволить пользователям взаимодействовать со своими устройствами по-человечески, превращая пользовательские интерфейсы в диалог. Наша платформа диалогового пользовательского интерфейса предлагает предприятиям решение на основе искусственного интеллекта, которое облегчает персонализир...

Reactful

Reactful

reactful.com

Reactful — это платформа для веб-персонализации и оптимизации. Это помогает обеспечить учет каждого посещения сайта, позволяя пользователям больше использовать свой веб-трафик и уменьшая необходимость создания нескольких целевых страниц для персонализации. Это увеличивает конверсию сайта и улучшает ...

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