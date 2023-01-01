Система онлайн-заказа для ресторанов Flipdish — это все, что вам нужно, чтобы принимать заказы прямо с ваших сайтов и приложений, предлагать цифровые заказы из киосков или телефонов и развивать свой бизнес с помощью маркетинговых кампаний и кампаний лояльности.

Веб-сайт: flipdish.com

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