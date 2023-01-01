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Flipdish

Flipdish

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Веб-сайт: flipdish.com

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Система онлайн-заказа для ресторанов Flipdish — это все, что вам нужно, чтобы принимать заказы прямо с ваших сайтов и приложений, предлагать цифровые заказы из киосков или телефонов и развивать свой бизнес с помощью маркетинговых кампаний и кампаний лояльности.

Веб-сайт: flipdish.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Flipdish, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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