Fitzii
fitzii.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Fitzii в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: fitzii.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fitzii, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Pinpoint
app.pinpointhq.com
Jobbio
jobbio.com
Workable
workable.com
Hello Talent
app.hellotalent.com
Eightfold AI
app.eightfold.ai
softgarden Employers
app.softgarden.io
softgarden Applicants
network.softgarden.io
HireArt
hireart.com
JobsMedia
client.jobsmedia.ca
iintegra
ats.iintegra.com
JOIN
join.com
KineMaster
kinemaster.com