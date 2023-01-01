WebCatalog
FeatureMap

FeatureMap

featuremap.co

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для FeatureMap в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Многоязычный веб-инструмент для совместной работы, который позволяет командам отображать идеи и задачи, связанные с проектом, на визуализированной раскадровке.

Веб-сайт: featuremap.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FeatureMap, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

FoxPlan

FoxPlan

fox-plan.net

Hitask

Hitask

app.hitask.com

Cerri

Cerri

my.cerri.com

Brightpod

Brightpod

app.brightpod.com

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

GitMind

GitMind

gitmind.com

Formaloo

Formaloo

dash.formaloo.net

Gantter

Gantter

cloud.gantter.com

VivifyScrum

VivifyScrum

app.vivifyscrum.com

MapAnt Spain

MapAnt Spain

mapant.es

QuickScrum

QuickScrum

quickscrum.com

Feng Office

Feng Office

fengoffice.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности