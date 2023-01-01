Многоязычный веб-инструмент для совместной работы, который позволяет командам отображать идеи и задачи, связанные с проектом, на визуализированной раскадровке.

Веб-сайт: featuremap.co

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