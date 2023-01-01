Mapant Spain родилась из идеи создания карты Испании для спортивного ориентирования, генерируемой автоматически. Этот проект был вдохновлен первым Mapant, выпущенным в Финляндии в 2016 году (www.mapant.fi). Этот проект был бы невозможен без сотрудничества компании Orienteering Spain (FEDO) и Испанского картографического агентства (IGN), которые предоставили LiDAR и векторные данные. За этим проектом стоят Агустин Кабальеро, Ману Хурадо и Хавьер Аруфе, которые разработали рабочий процесс и дизайн этого проекта.

Веб-сайт: mapant.es

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