Простая и безопасная платформа оценки, которая обеспечивает простой процесс проведения индивидуальных оценок (широко используется в дошкольных учреждениях, TK, детском саду и первом классе). Используйте предварительно загруженные тесты или создавайте свои собственные оценки, чтобы быстро собирать данные об успеваемости учащихся и автоматически создавать несколько отчетов. Данные в ESGI также используются для заполнения персонализированных писем и карточек для родителей, определения отдельных лиц или групп для целевого обучения, а также настройки среды обучения для продвижения направлений академического роста.

Веб-сайт: esgisoftware.com

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