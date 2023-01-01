Edutera — это платформа, разработанная для облегчения перехода школ к школе 4.0.

Веб-сайт: edutera.id

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Edutera, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.