«dotpict» — приложение, специализирующееся на рисовании пиксельной графики! В «dotpict» есть функция сообщества, которая позволяет вам публиковать пиксельные рисунки, нарисованные с помощью dotpict, а также изображения, нарисованные с помощью других приложений!

Веб-сайт: dotpict.net

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