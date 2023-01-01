Kutt — это одноранговая (P2P) спортивная и социальная игровая платформа, которая позволяет друзьям и незнакомцам использовать свои знания о спорте и других рынках, чтобы соревноваться друг с другом в различных соревнованиях. Флагманским продуктом Kutt является наша платформа для ставок на спорт, игра нового уровня мастерства, в которой вы можете соревноваться со своими друзьями и другими пользователями, правильно предсказывая исход спортивных событий. Соревнования намного интереснее, когда они проводятся в социальных сетях: на Kutt у каждого есть профиль пользователя, так что вы всегда будете точно знать, с кем соревнуетесь (и всегда можете отправить этому человеку персонализированное сообщение, сообщающее, насколько больше вы знаете о соревновании). игра, чем они). Благодаря подробному ведению записей Kutt предоставляет интересный способ отслеживать ваши результаты по сравнению с конкурентами, а функция таблицы лидеров нашего приложения показывает пользователей в сообществе, у которых лучшие результаты прогнозов.

Веб-сайт: kutt.com

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