DistroKid — это самый простой способ для музыкантов загрузить музыку в Spotify, Apple, Amazon, Tidal, TikTok, YouTube и другие сервисы. Неограниченное количество загрузок, сохранение 100 % вашего дохода, больше возможностей, чем у любого другого музыкального дистрибьютора.

Веб-сайт: distrokid.com

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