Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Поприветствуйте современную платформу хостинга, распространения и аналитики подкастов. Simplecast остается для подкастеров самым простым способом публикации аудио по всему миру — опубликовав его одним щелчком мыши в Apple Podcasts, Spotify или везде, где слушает ваша аудитория.

Веб-сайт: simplecast.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Simlecast, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.