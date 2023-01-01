Dimensions.com — это постоянно действующая справочная база данных чертежей с размерами, документирующая стандартные размеры и размеры повседневных предметов и пространств, составляющих наш мир. Dimensions.com, созданный как универсальный ресурс для лучшего информирования об основных свойствах, системах и логике нашей искусственной среды, представляет собой глобальную платформу для расширения общественных и профессиональных знаний о жизни и дизайне.

Веб-сайт: dimensions.com

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