KnowMore — это глобальная платформа для фрилансеров, которая предлагает: фиксированную зарплату в размере 8 долларов США в час при работе на дому, постоянную обратную связь, профессионального коллегу из Дании.

Веб-сайт: knowmoreplatform.com

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