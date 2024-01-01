DialogFeed — это SaaS-решение для MarTech и коммуникаций, позволяющее отслеживать, информировать, анимировать, вдохновлять и вовлекать вашу аудиторию, чтобы стимулировать ее и делать ее счастливой где угодно: онлайн, на веб-сайте, на мобильных устройствах, в интрасети, экстрасети и на любом экране в точках продаж. офисе,... а также во время гибридных или цифровых мероприятий и интерактивных вебинаров... DialogFeed: мировое решение «Зеленая социальная стена», позволяющее повсюду переиздавать контент социальных сетей и сажать деревья, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа. > Выделите свой пользовательский контент и контент, пригодный для покупок, везде, где это важно для вашей аудитории!

Веб-сайт: dialogfeed.com

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