DHL International GmbH (DHL) — международная служба курьерской доставки, доставки посылок и экспресс-почты, которая является подразделением немецкой логистической компании Deutsche Post. Компания доставляет более 1,5 миллиардов посылок в год. Компания была основана в Сан-Франциско, США, в 1969 году и к концу 1970-х годов расширила свои услуги по всему миру. В 1979 году под названием DHL Air Cargo компания вышла на Гавайские острова, выполняя межостровные грузовые перевозки с использованием двух самолетов DC-3 и четырех самолетов DC-6. Дэлси и Хиллблом лично курировали повседневную деятельность компании, пока ее окончательное банкротство не закрыло двери в 1983 году. На пике своего развития в DHL Air Cargo работало чуть более 100 рабочих, руководителей и пилотов. Компания была в первую очередь заинтересована в морских и межконтинентальных поставках, но успех FedEx побудил их собственную экспансию внутри США, начиная с 1983 года. В 1998 году Deutsche Post начала приобретать акции DHL. В 2001 году она достигла контрольного пакета акций, а к декабрю 2002 года приобрела все находящиеся в обращении акции. Затем компания включила DHL в свое подразделение Express, одновременно расширив использование бренда DHL на другие подразделения, бизнес-подразделения и дочерние компании Deutsche Post. Сегодня DHL Express делится своим брендом DHL с такими бизнес-подразделениями, как DHL Global Forwarding и DHL Supply Chain. Компания закрепилась в США, когда приобрела Airborne Express. Финансовые результаты DHL Express публикуются в годовом отчете Deutsche Post AG. В 2016 году выручка этого подразделения выросла на 2,7% до 14 млрд евро. Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) увеличилась на 11,3% по сравнению с 2015 годом до 1,5 млрд евро.

Веб-сайт: dhl.com

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