Paddy Power — ирландская игорная компания, основанная в 1988 году. Ее продукция включает ставки на спорт, онлайн-казино, онлайн-покер и онлайн-бинго. Бизнес разделен на два подразделения: UK Ireland и International.

Веб-сайт: paddypower.com

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