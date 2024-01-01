CurrencyFreaks — это валютный API, созданный JFreaks Software Solutions. Мы небольшая команда замечательных людей с сумасшедшими идеями. Мы в основном находимся в Лахоре, Пакистан. Как часть JFreaks, мы занимаемся разработкой программного обеспечения уже 3 года. Наш опыт включает в себя анализ данных и разработку приложений с привязкой к местоположению. Увидев спрос на стабильный, чистый и экономичный API-интерфейс валюты среди разработчиков, JFreaks решил представить простой API-интерфейс для конвертации валюты. CurrencyFreaks API предоставляет своим пользователям надежные, точные и регулярно обновляемые данные о валютах для 702 мировых валют, включая 175 бумажных валют, 4 металла и 523 криптовалюты. Мы собираем наши данные из источников, которые занимают авторитетное место на иностранных и криптовалютных биржах. CurrencyFreaks является вторым ориентированным на разработчиков API, представленным вам JFreaks, и воплощает наше стремление предоставлять ценные инструменты для среды разработки.

Веб-сайт: currencyfreaks.com

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